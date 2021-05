Tchad : trois pasteurs suspendus par le ministère de l’administration territoriale

Par une note du jeudi 06 avril 2021, le ministre de l’Administration territoriale et des collectivités autonomes a suspendu trois leaders religieux. Ceux-ci sont accusés d’avoir participé à des activités autres que leur mission

ministre de l’administration territoriale et des collectivités Autonomes par arrêté no 077 du 6 mai 2021, suspend les pasteurs Kelepetté Dono, Bekoutou Marabey Pierre et Targoto Josias des activités religieuses sur le territoire du Tchad jusqu’à nouvel ordre. Ces derniers sont accusés d’avoir exercé les activités contraire à leur vocation

Des images de ces hommes de Dieu sont devenues virales après les dernières manifestations du 27 avril 2021 organisées par la Plate-forme Wakit Tama. Ces pasteurs étaient sortis pour demander la dissolution du Conseil militaire de transition, la restauration de l’ordre constitutionnel et l’état de droit. Ils se sont également opposés à une succession dynastique au Tchad et demandent d’organiser un dialogue national inclusif dans de brefs délai.

Ces leaders religieux s’étaient également opposé à la candidature d’idriss Deby Itno pour un sixième mandat. D’après eux l’ancien président devait accepter une alternance démocratique.