Tchad : trois ministres font le point de la situation et des crises

A travers une conférence de presse conjointe animée ce jeudi 23 décembre 2021, à l’Office national des médias audiovisuels (ONAMA), trois membres du gouvernement ont répondu aux questions de la presse.

Il s’agit des ministres de la Communication, Porte-parole du gouvernement, Abderaman Koulamallah, de la Femme, de la Famille et de la Protection de la petite enfance, Amine Priscille Longoh et celui de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’entreprenariat, Routouang Mohamed Ndonga Christian.

Pour le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, il s’agit d’une tradition que le ministère de la Communication a instauré pour permettre aux membres du gouvernement d’être directement en contact avec les médias afin de mieux informer la population tchadienne des activités quotidiennes des ministres et savoir les préoccupations du peuple. Bref pour que la parole gouvernemental soit mieux comprise et la plus accessible.

Plusieurs autres sujets ont été abordés pendant la conférence de presse. Il s’agit des préparatifs du dialogue national, la sempiternelle question de la tranchée autour de la capitale, les réfugiés camerounais et la sécurité à l’intérieur du pays, la question de la femme rurale et le financement de leurs projets, les viols, l’entreprenariat des jeunes, les sports…

L’occasion pour chaque ministre de présenter ses vœux les meilleurs aux Tchadiens pour les fêtes d’année qui avancent à grands pas.