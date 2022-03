Tchad : trois avocats interpellent les opérateurs de télécoms sur la mauvaise qualité du service

Les avocats, Me Nanadigué Frédérick, Me Ndilyam Mouadjimtog et Me Daïnonet Jouhinet Frédéric interpellent les opérateurs de téléphonie mobile. Le trio a fait une communication le 08 mars 2022, pour dénoncer la qualité de servi d’Airtel Tchad et Moov Africa.

C’est en qualité de consommateurs que les trois avocats ont organisé un point de presse, relatif au caractère défectueux de la connexion internet et aux appels et SMS. Les avocats Me Nanadigué Frédérick, Me Ndilyam Mouadjimtog et Me Daïnonet Jouhinet Frédéric se sont accrochés sur les textes de la république, notamment la loi portant protection du consommateur pour mettre en demeure, Airtel Tchad et Moov Africa. Ils demandent aux deux compagnies de revoir la qualité des services dans un délai d’une semaine.

Les avocats laissent entendre que cette décision fait suite, à un constat de la défectuosité de la qualité de la connexion internet de la part de Airtel et Moov Africa Tchad, depuis la prétendue réduction du coût de la connexion. « Soit les forfaits souscrits se dissipent aussitôt après souscription, soit la connexion est quasi inexistante empêchant tout téléchargement de document ou vidéos jusqu’à l’épuisement des données mobiles », regrettent-ils.

Le pire depuis bientôt une semaine, c’est la qualité des appels sur le réseau Airtel devenue exécrable. « Les appels sont coupés aussitôt lancés ou soit la notification du non enregistrement du numéro appelé ou encore des bruits de la communication qui oblige à la couper purement et simplement », relèves les avocats-consommateurs desdits produits.

« C’est dictature d’escroquerie », a clamé, Me Daïnonet Jouhinet Frédéric. Pour lui, c’est de connivence avec les autorités étatiques que ces opérateurs font subir les consommateurs.