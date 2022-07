Tchad-transport : lancement du guichet unique automatique

La ministre des Transports et de la Sécurité Routière, Fatima Goukouni Weiddeye a procédé le 20 juillet au lancement officiel des activités du ‘’guichet unique automobile’’.

Désormais, tous les services concernés par les formalités administratives et d’assurance, vont se regrouper et former un Guichet Unique, afin de faciliter le processus de délivrance de documents administratifs obligatoires pour la circulation des véhicules et des engins à deux roues. Il s’agit notamment du certificat d’immatriculation (carte grise), la fiche technique, la licence des transports et l’attestation d’assurance.

Selon la ministre en charge des Transports, « ce guichet Unique Automobile dont l’objectif est d’organiser et de moderniser le secteur des transports afin de lui permettre de contribuer plus significativement au bien-être de la population est un vœu cher au Général Mahamat Idriss Deby Itno, Président du Conseil Militaire de Transition ».

Le Secrétaire d’État aux finances, représentant le ministre des Finances et du Budget, Saleh Bourma Ali se réjouit de cette initiative et encourage les services concernés à jouer pleinement leur rôle afin de garantir le bon fonctionnement de cette structure, un facteur important dans le développement économique du pays.

Ainsi, la mise en place de ce guichet unique automobile se veut de favoriser dans le secteur des transports, la redynamisation et la valorisation des efforts dans l’optique de mieux maitriser le délai de délivrance, le coût et l’accès au service fiable. Et pour les usagers, cet outil mis en place permettra de gagner en temps, économiser les moyens et encourager le respect des règles de la circulation.

« Au-delà de son ancrage au ministère des Transports et de la Sécurité Routière, le Guichet Unique Automobile présentera une solution à toutes les pratiques décriées et un goulot d’étranglement pour résorber les problèmes soulevés par les usagers » laisse entendre la ministre en charge des Transports et de la Sécurité routière.