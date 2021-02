Tchad : toutes les émissions interactives à caractère politique suspendues pendant la campagne électorale

C’est une décision de la Haute autorité des médias et de l’audiovisuel (HAMA), rendu public ce mardi 23 février 2021. Elle s’applique aux médias publics et privés en vue de la présidentielle du 11 avril 2021.

La HAMA décide que, Les émissions interactives à caractère politique sont suspendues sur les médias publics et privés pendant la période de la campagne pour la présidentielle d’avril 2021

L’organe tchadien de régulation des médias invite les responsables de médias de service public et privés au respect strict de cette mesure. Les émissions interactives à caractère politique peuvent reprendre après l’élection d’avril 2021, indique la note

Le président de la Haute autorité des médias et de l’audiovisuel, Dieudonné Djonabaye estime que les médias de service publics et privés ne disposent pas de ressources humaines et techniques qualifiées pour réaliser des émissions interactives à caractère politique pouvant respecter les principes d’équilibre, d’équité de pluralisme. Il note également que : « la réalisation des émissions interactives à caractère politique pendant la période électorale requiert du professionnalisme et les équipements adéquates de la part des animateurs »

Dans la décision il est rappelé que, la HAMA a pour mission de garantir la liberté d’expression et de réguler le contenu des médias, tant en période normale qu’en période électorale.

Le patron de la HAMA précise que c’est : « considérant que la période électorale est un moment sensible justifiant des mesures conservatoires susceptibles de prévenir et de gérer les conflits pouvant naitre du fait des médias publics et privés. Et considérant que a réalisation des émissions interactives nécessite des moyens humains et techniques qualifiés en vue de prévenir tout dérapage de nature à provoquer les troubles à l’ordre public », que cette décision a été prise.