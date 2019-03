Tchad : Toumaï Hanana Technologies et Nomad Education signent un partenariat pour promouvoir l’éducation

Cet accord a été signé lors d’une rencontre entre les leaders de ces deux entités à Paris, le 26 février 2019.

Leader de l’Education Mobile en France, et en fort développement dans les pays d’Afrique Francophone, Nomad Education développe des applications de révision pour les Primaires, Collégiens, Lycéens et Etudiants. Entièrement gratuites et disponibles hors-connexion, ces applications proposent un contenu de qualité entièrement rédigé par des Professeurs locaux.

Soucieux de rehausser le niveau d’étude et l’apprentissage au Tchad au bénéfice de la jeunesse, les deux partenaires ont fait le choix de rendre le contenu accessible aux élèves gratuitement et hors-connexion pour une phase pilote afin de promouvoir l’accès au savoir, et de réduire considérablement le coût excessif lié à l’accès Internet au Tchad.

Cette démarche vise à accompagner l’action des pouvoirs publics dans leur quête de solutions pour moderniser l’école tchadienne en proposant à tous un enseignement de qualité.

Le président directeur général de Toumaï Hanana Technologies, Sigui Pouidankreo a été reçu ce mardi 26 février 2019 au siège de Nomad Education en France par les deux dirigeants cofondateurs : François Firmin et Caroline Maitrot ainsi que par Clémence Illien, Directrice Marketing. Une rencontre avec les autorités en charge de l’éducation tchadienne est prévue dans les prochains jours.