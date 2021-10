Tchad : tension vive au sujet de la marche Wakit Tamma prévue le 09 octobre

Wakit Tamma n’entend pas se soumettre à la décision du gouvernement, d’interdire la marche pacifique du 09 octobre. Les deux parties multiplient des messages depuis la journée du jeudi 08 octobre 2021.

« La marche dite pacifique des Partis Politiques Les Transformateurs.) Et le (Rassemblement Pour la Démocratie et le socialisme au Tchad- RDST. » Et les deux (2) Associations de la Société Civile: « Union des Syndicats du Tchad -UST-. » Et « l’Association Tchadienne de la Liberté Parole à la Jeunesse -ATLPJ- ». Prévue pour le Samedi 09 Octobre 2021, est strictement interdite sur l’ensemble du Territoire National. Ainsi est formulé le message du ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration.

Les motifs évoqués par Souleyman Abakar Adam sont entre autres, le « non-respect des conditions. Prévues par le communique N041/PCMT/PM/MSPI/DGM/2021 du 07 mai 2021. Notamment le délai d’introduction de la demande le risque de trouble d l’ordre public. Compte tenu du non-respect des engagements pris par les organisateurs lors de la marche précédente. »

Wakit Tamma n’attend plus une autorisation

La Coordination des actions citoyennes, Wakit Tamma a laissé entendre qu’elle n’attend plus d’autorisation des autorités en place. « le CMT ne peut pas faire un coup d’Etat, confisquer le pouvoir et asservir le peuple ». « Toute la société civile est énergiquement mobilisée pour la marche», clame la plateforme. A ce sujet Succès Masra déclare : « ce samedi doit être une des marches les plus engagés de notre histoire de libération, Succès Masra ».

La manifestation vise à, « exiger la révision de la Charte du CMT, dénoncer la confiscation du pouvoir par le CMT et les violations flagrantes des libertés fondamentales et droits humains. »