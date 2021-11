Tchad-tension de Faya: Mahamat Idriss Deby convoque quelques patrons de la sécurité

Le président du Conseil militaire de transition a réuni quelques autorités en charge de la sécurité ce 24 novembre 2021. Les échanges ont porté sur les tensions qui ont valu l’exfiltration du gouverneur de la province du Borkou.

La ville de Faya, le chef-lieu de la province du Borkou, est secouée depuis quelques jours, par une tension sociale. Tension née de la contestation des mesures sécuritaires prises par le gouverneur, représentant direct du Président de la République au niveau provincial. Ces mesures, relatives notamment à la saisie de certains véhicules, ont été contestées par la population qui s’est déversée dans les rues pour manifester entrainant une tension sociale.

Le Président du Conseil Militaire de Transition, le Général des Corps d’Armée, Mahamat Idriss Deby Itno, après avoir reçu le rapport de la mission dépêchée sur le terrain, a convoqué ce mercredi, le Premier Ministre de Transition, Pahimi Padacke Albert, le Ministre de l’Administration du Territoire, Mahamat Bechir Cherif et le Gouverneur de la province du Borkou, Général Ismat Issak Acheik.

Tchad-grogne de Faya Largeau: le gouverneur du Borkou exfiltré de la ville

Premier garant de la sécurité des populations et de leurs biens et incarnation de l’autorité de l’Etat, le Président de la République a voulu tirer au clair cette situation. Il a écouté attentivement les explications du dépositaire de l’autorité de l’Etat dans le Borkou, le Général Ismat Issak Acheik.

La rencontre qui a duré une trentaine de minutes a permis au Chef de l’Etat de comprendre et mieux appréhender ce qui s’est réellement passé. Aussi, le Président du Conseil Militaire de Transition qui a décidé de prendre en mains le problème de Faya-Largeau frappera qui de droit et force doit demeurer au droit et aux lois en vigueur au Tchad.

Tchad : tout savoir sur les mouvements d’humeurs à Faya

Source : Présidence de la république.