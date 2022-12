Tchad : Tamitah Djidingar écarté du Conseil national de transition

Il a été remplacé par décret par Mahamat Nour Tchogou.

Le Président de transition Mahamat Idriss Déby, désigne, par décret n°0130/pt/2022 du 20 décembre 2022, le chef de canton soumraï, Mahamat Nour Tchogou, membre du Conseil national de transition (Cnt) en remplacement de Tamitah Djidingar.

Ex-président du Haut conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles (HCCACT) jusqu’à sa dissolution à l’issue du 2ème forum national inclusif, Tamitah Djidingar pourrait occuper la tête d’une institution dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain.

Le Conseil national de transition, dont les 93 membres ont été désignés par le chef de la junte, a été installé lundi 4 octobre 2021 à Ndjamena en lieu et place de l’Assemblée nationale élue en 2011, dissoute par le Conseil militaire de transition au pouvoir. Prévue par la charte de transition, cette assemblée provisoire ne fait pas l’unanimité dans le pays.

Le Conseil national de transition, est une des institutions clés de la transition en cours au Tchad. Selon la Charte de transition, le CNT sera chargé, le moment venu, « d’examiner et d’adopter le projet de Constitution » qui sortira du dialogue national inclusif.