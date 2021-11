Tchad : suspension du président de l’université Adam Barka d’Abéché

Suite aux revendications des enseignants et chercheurs du supérieur, le président de l’université Adoum Barka d’Abéché est suspendu de ses fonctions dès ce 17 novembre 2021.

Le gouverneur de la province du Ouaddaï suspend le Pr Mahamat Seïd Ali, de ses fonctions à Abéché. Il a été décidé que de façon provisoire, il n’est plus le président du Conseil d’administration de l’université Adam Barka d’Abéché. Cette décision fait suite à la grève sèche et illimitée des enseignants et chercheurs qui ont exigé son départ. Aussi de la manifestation des étudiants ce jour.

En effet, le 12 novembre 2021, les enseignants de la section SYNECS d’ Abéché ont entamé une grève sèche et illimitée. Ils exigent, le départ immédiat et sans délai du président de l’UNABA, Mahamat Seid. Pour le SYNECS, il est le seul obstacle à l’application des revendications des enseignants de ladite université. Le syndicat a également demandé un audit.

Et ce matin, les étudiants également ont manifesté pour demander la reprise des cours. Deux apprenants ont été blessés et une dizaine arrêtés. Quelques heures plus tard, apparait la note officielle, suspendant le président de l’UNABA.