Tchad : suspension de grève des transporteurs après concertation avec le gouvernement

Les organisations professionnelles des transporteurs et leur ministère de tutelle ont eu un échange de travail, relatif à la grève enclenchée le 08 mai 2022.

Un communiqué du ministère des Transports et de la Sécurité routière du 09 mai 2022, indique que des mesures ont été prises pour une levée de grève des transporteurs. Les mesures ont été adoptées à l’issue de différentes rencontres avec les organisations professionnelles des transporteurs.

Ces mesures sont entre autres :

Instructions données au Bureau National de Fret Terrestre (BNFT) l’effet de rendre Opérationnel le Bon de Chargement (BC) au profit de tous les transporteurs tchadiens sans exception et en ayant un droit de regard sur sa mise en œuvre. Toutefois, 1l reste attendu que l’édition et la gestion du Bon de Chargement relève exclusivement de la compétence des transporteurs.

Le rappel au BNFT et autres administrations déconcentrées compétentes de veiller a l’application de l’Arrêté N°002/MTPHTSEDG/DTS97 interdisant le transport de marchandises d’un point à un autre du territoire national au moyen de véhicules immatriculés á l’étranger.

D’après le ministère : « l’affaire relative å la jouissance du siège du Syndicat Unifie des Chauffeurs et Conducteurs du Tchad (SUCCT) est en cours de solution auprès des autorités compétentes ».

« Suite donc à ces mesures, les transporteurs ont décidé de suspendre le mot d’ordre de grève enclenchée le 08 mai 2022 sur l’ensemble du territoire. », fait savoir, Fatma Goukouni Weddeye, ministre des Transports et de la Sécurité routière.

Lire aussi : L’Union nationale des transporteurs du Tchad est en grève

Elle assure également que, les autres points de revendications, les deux (2) parties se sont convenues de les examiner dans le cadre d’une commission Adhoc prévue à cet effet.

De l’autre côté, l’Union nationale des transporteurs du Tchad a été désavoué par trois syndicats. Notamment, le Syndicat national des transporteurs libres du Tchad (SNTLT), la Confédération nationale des transporteurs du Tchad (CONATRANST) et le Syndicat national des transporteurs routiers du Tchad (SNTRT). Ces derniers ont rejeté le mot d’ordre de rêve de l’Union. Ils estiment qu’il est : « non fondé et basé sur une raison égoïste. »