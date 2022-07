Tchad : suppression des entraves horaires aux transports interurbains

La mesure portant limitation de tranche horaire de la circulation des véhicules de transport interurbain de personnes est levée. Les chauffeurs peuvent désormais circuler à toute heure.

Le ministère des Transports et de la Sécurité Routière collaboration avec le ministère de la Sécurité Publique et de l’immigration, annonce la levée de la mesure portant limitation de tranche horaire de la circulation des véhicules de transport interurbain de personnes, autrefois, fixée entre : « 4 heures et 21 heures.»

Dorénavant, les véhicules destinés au transport public interurbain de personnes sont autorisés à circuler sans limitation de tranche horaire sur l’ensemble du territoire national.

Par ailleurs, les deux ministères demandent aux conducteurs et aux entreprises de transport, le respect strict de la règlementation en vigueur pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

Pour mémoire, la mesure fixant la circulation des véhicules entre 4 heures du matin et 21 heures du soir a été instituée le 6 mars 2022. Suite à la récurrence des accidents nocturnes sur les voies publiques.

Tchad : désormais le transport interurbain s’effectue entre 4 h du matin et 21 h du soir