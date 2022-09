Tchad : Succès Masra suspend toute négociation avec les équipes du présidium

Le quartier général du parti Les transformateurs est assiégé depuis 3 heures du matin, alors que des négociations sont en cours avec les facilitateurs du Dialogue national inclusif et souverain.

Les forces de défense et de sécurité ont cerné le balcon de l’espoir du parti Les Transformateurs depuis la nuit du 1er au 02 septembre. Suite à cela, le leader dudit parti, Succès Masra décide de suspendre toute négociation avec les équipes du dialogue national et inclusif avec lesquelles il a entamé les pourparlers. « Nous suspendons à l’instant toute négociation jusqu’a retrait de ces forces et libération de tous », a déclaré l’ancien cadre de la BAD.

La veille des militants de ce mouvement ont été arrêtés alors qu’ils étaient en caravane dans la ville de N’Djamena. « Apres l’arrestation de 91 de nos militants, ils viennent d’encercler à 3h du matin le siège du parti et la place du balcon de l’espoir. Le monologue à main armée est là pour empecher le dialogue du peuple. Nous suspendons à l’instant toute négociation jusqu’a retrait de ces forces et libération de tous. » a lâché Succès Masra.

Les Transformateurs dénoncent également des bavures. « Brutalisés depuis 3h matin. Ils arrachent les drapeaux du Tchad. Les leaders religieux et les aînés ont communiqué ce 01 septembre les conclusions de leur démarche de médiation en parlant d’intransigeance pour conserver par les armes le pays. » Ils prennent le monde à témoin.