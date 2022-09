Tchad : Succès Masra appel à l’aide pour soigner les manifestants blessés

Plusieurs manifestants du parti Les Transformateurs ont été blessés au cours des manifestations du week-end dernier. Le président du parti lance un appel à l’aide pour offrir des soins médicaux.

Le 06 septembre dernier, le président du Parti Les Transformateurs, Succès Masra, remerciait les médecins et infirmiers bénévoles mobilisés pour offrir des soins aux militants du parti blessés au cours des troubles du 02 septembre 2022. Mais l’offre semble insuffisante. Le leader de ce jeune parti lance cette fois, un appel public à l’aide.

« Aidez-nous à soigner nos blessés et à continuer cette lutte pour la justice, l’égalité et la dignité de notre peuple. », écrit-il sur ses plateformes.

En faisant référence aux participants au dialogue en cours, Succès Masra déclare : « Ils monologuent à main armée, nous pansons nos plaies et blessures et continuons cette lutte pour notre dignité collective. Nos blessés sont plus nombreux que nous ne l’avions enregistré initialement. Ils sont plus de 200 et le décompte continue, en plus des personnes de troisième âge attaquées dans leurs maisons, dans les cliniques, et des enfants asphyxiés. »

L’ancien cadre de la BAD explique que les aides collectés permettront de reconstituer les forces des militants blessés.