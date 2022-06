Tchad : six présumés bandits arrêtés à Iriba remis à la justice

Six présumés coupeurs de route arrêtés par les forces de défense et de sécurité à province du Waddi Fira Iriba, ont été remis à la justice le 08 juin 2022. Ils opéraient entre le Batha, Waddi Fira et Faya.

Pour le ministre, Porte-parole du gouvernement, à Kouri Bougoudi tout comme à Iriba, l’autorité de l’Etat doit s’imposer. « Je suis venu vous transmettre un message d’espoir du président du Conseil militaire de transition (PCMT) », a déclaré Abderaman Koulamallah. Il réagissait au nom du ministre de la Justice.

Le porte-parole du gouvernement met en garde : « ceux qui veulent créer le désordre à l’intérieur de notre territoire national sachent qu’ils seront traqués jusqu’à leur dernier retranchement et répondront de leurs actes devant la justice. La kermesse du désordre est terminée. Force est la loi et la loi sera appliquée dans toute sa rigueur », a insisté le ministre.

Selon le Procureur Général de la Cour d’appel d’Abéché, des faits graves ont été commis à Iriba mais les preuves sont là. « En dépit de tout cela, la loi leur accorde la présomption d’innocence. Dès aujourd’hui, une procédure va être enclenchée et on soumettra tous ces cas aux juridictions compétentes et les responsabilités seront situées. L’opinion saura ce que la justice va décider », a affirmé Louapambé Mahouli Bruno.

Ce sont au total trois (3) véhicules de marque Land Cruiser, des armes de guerre, des billets de banque et autres objets récupérés des mains des coupeurs de route qui ont été présentés à la presse.

Parmi les six présumés coupeurs de route transférés à la Coordination générale de la police judiciaire (CGPJ) à N’Djaména pour besoin d’enquêtes, un (1) d’entre eux est grièvement blessé suite aux échanges de tirs et se trouve à l’hôpital d’Abéché.