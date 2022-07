Tchad : sit-in des lauréats de l’INJS devant le ministère de la fonction publique

Les diplômés de l’institut national de la jeunesse et des sports (INJS), ont organisé un sit-in devant le ministère de la Fonction publique pour exiger l’augmentation du quota d’intégration.

Depuis ce matin du lundi 18 juillet 2022, les lauréats de l’INJS manifestent devant les locaux du ministère de la fonction publique, du travail et de la concertation sociale. En guise de mécontentement contre le recrutement de 80 diplômés sur 574 jeunes lauréats. Ils estiment que le nombre de places accordées est insignifiant.

Ils demandent la revue à la hausse des 80 places qui sont accordées à leur ministère de tutelle. Sur les papiers de format A4 qu’ils tiennent, on peut lire entre autres les messages suivants : « Le chômage c’est trop on ne veut plus attendre ; non à l’injustice 80/574 ; si c’est cela, gardez pour vous ; non au 80 places ; nous voulons l’augmentation du quota ; arrêtez de former à l’INJS les jeunes pour le chômage. »

Il s’agit en effet des lauréats en instance d’intégration de 2000 à 2021. C’est le 29 juin qu’ils ont été alertés sur la volonté de recruter 80 personnes sur 574 en instance d’intégration.