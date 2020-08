Tchad : signature d’une convention pour la mise en œuvre de la PGA

Une convention relative à la mise sur pied d’une plateforme de gestion de l’aide (PGA), a été signée ce 18 août, entre le ministre de l’économie, Issa Doubragne et le représentant de l’ONG Development Gateway, Bertrand Soret

Le montant global de la convention est estimé à 100 millions de FCFA. Elle est une plateforme qui permettra de maitriser les informations sur l’aide extérieure, la mise à jour de l’ensemble des modules existants pour mieux répondre aux besoins exprimés, l’accès direct de l’outil gestionnaire des projets et points focaux des partenaires et sectoriels. Elle permettra également de renforcer l’efficacité, l’efficience et la coordination des ressources et des différents acteurs nationaux et internationaux. Cette opération qui vise à redynamiser et relancer la PGA s’étendra sur 18 mois, précisément jusqu’au mois de janvier 2022

Le ministre de l’Economie, de la planification du développement et de la Coopération internationale, Dr Issa Doubragne explique : « cet outil s’il faut le rappeler permettra de produire le document cadre de stratégie de développement. Notamment le Programme triennal ‘investissement public qui n’a pas été produit depuis 4 ans, soit depuis 2016. A travers cette réalisation donc, le gouvernement tchadien fait un pas supplémentaire dans la réforme de l’appareil statistique engagé, et donc la finalité est de rendre fiable et fonctionnel toutes les données statistiques en République du Tchad ». Il a indiqué que le PGA est une étape supplémentaire. Elle vise à « renforcer les capacités des acteurs nationaux et identifier les interventions stratégiques et prioritaire à mener en matière de gestion de l’aide », a souligné le ministre en charge de l’économie.