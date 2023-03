Tchad : sensibilisation des conducteurs sur la prévention de la sécurité routière

l’Office National de la Sécurité Routière (ONASER) a lancé le 25 mars 2023, une campagne de sensibilisation sur les comportements civiques à adopter lors de la conduite durant le mois sacré du Ramadan.

Cette action contribue à rendre davantage plus fluide la circulation qui s’avère de plus en plus dense à l’approche de rupture du jeûne. Comme l’indique les supports de communication élaborés à cet effet : « Roulons doucement sur nos routes, soyons prudents et reposons-nous en cas de fatigue ».

Selon le directeur général de l’ONASER « La question de la sécurité routière émane de la responsabilité de tous. Et particulièrement en matière de conduite, n’oublions pas que la vitesse ne réduit pas la distance. Prudence au volant ».

Un message qu’encouragent les forces de maintien de l’ordre déployé pour renforcer la fluidité de la circulation dans les grandes artères de la ville de N’Djamena.

Les acteurs qui œuvrent également dans la prévention routière dont l’Association zéro accident et la Croix rouge du Tchad ont également pris part à cette campagne de sensibilisation.