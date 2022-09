Tchad : sensibilisation contre le tabac et l’alcool dans les universités

L’opération zéro alcool frelaté pour un Tchad émergent a été lancée le 29 septembre 2022, pour sensibiliser contre la vente et la consommation des boissons alcoolisées frelatées.

Le ministère de la Santé publique et de la solidarité nationale à travers la coordination du programme national de lutte contre le tabac, l’alcool et les drogues organise la semaine nationale d’information, d’éducation et de sensibilisation dans les universités et instituts de la ville de N’Djamena. Cette semaine est Placée sous le thème : zéro alcool frelaté pour un Tchad émergent.

Le coup d’envoi a été donné par la Directrice générale de la lutte contre la maladie, de la santé de reproduction, de la promotion de la santé et de la nutrition Dr Saada Daoud.

La vente et la consommation des boissons alcoolisées frelatées (BAF) constituent un réel fardeau mondial dont le Tchad n’est pas du reste. La consommation des boissons alcoolisées frelatées fait régulièrement des victimes au niveau mondial que dans nos pays en voie de développement où ces types des boissons circulent abondamment et inondent les marchés. La vente et la consommation de ces alcools frelatés constituent un réel danger pour le Tchad de demain.

Dr Saada Daoud a indiqué que la consommation des alcools frelatées entraine de nombreuses conséquences allant d’une simple irritation des muqueuses a des conséquences graves et mortelles.

C’est par rapport aux risques liés à la consommation de ces alcools frelatées que le gouvernement de la république du Tchad, soucieux de la santé de sa population a adopté le 05 septembre 2022, le décret portant interdiction de l’importation, de la fabrication, de la détention, de la circulation, de la vente, de l’offre et de la consommation de toutes les boissons alcoolisées frelatées au Tchad. Cet acte selon elle, a pour but de préserver la santé de la population surtout celle de la jeunesse contre ce danger.