Tchad : SENAFET, les femmes du ministère de la Communication sensibilisent

Dans le cadre des événements de la Semaine nationale de la femme tchadienne (SENAFET) édition 2023, les femmes du ministère de la Communication organisent les conférences de sensibilisation.

Placé sous le thème « le rôle de la femme professionnelle de la communication dans la 2ème phase de la transition », ces conférences débats se déroulent dans la salle de la maison des médias du Tchad.

Elle est animée respectivement par la vice-présidente de la Haute autorité des médias et de l’audiovisuelle (HAMA), Evelyne Fakir Kanasawa et la PCA de l’Agence tchadienne de presse et d’édition (ATPE), Aïcha Khalil. La présidente du Comité d’organisation de la dite SENAFET, Khadija Mahamat Hissene prend également part à cette rencontre.