Tchad-sécurité: le DG de la gendarmerie en mission d’inspection dans le Lac

Il dirige les travaux depuis ce 25 novembre 2021. Le général Djontan Marcel Hoïnati, directeur général de la gendarmerie a mis l’accent sur les questions sécuritaires dans la province du Lac.

La province du Lac est l’une des circonscriptions les plus exposées au terrorisme et d’autres formes d’insécurité. Dans le cadre de sa mission d’inspection dans le pays, le directeur général de la gendarmerie y a marqué un arrêt. Il s’agit pour le général Djontan Marcel Hoïnati de constater l’implémentation des mesures édictées pour renforcer la sécurité des personnes et des biens. Notamment, la levée des barrières de contrôle à l’intérieur du pays, de l’interdiction de détenir des armes de guerre par des militaires et civils non autorisés et le renforcement de l’autorité de l’Etat.

Au sujet de la pratique des phénomènes criminels, du trafic des stupéfiants, de la drogue, la circulation des armes légères de petit calibre, le patron de la gendarmerie a donné des instructions fermes. Il met également en garde contre la contrebande des véhicules.

Aux gendarmes qui se s’adonnent à des pratiques peu orthodoxes et contraires au droit, Djontan Marcel Hoïnati rappelle à ces derniers qu’ils s’exposent à de lourdes sanctions.