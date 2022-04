Tchad : retour d’exil de Dady Hassan Guero après 17 ans en Egypte

Après 17 ans d’exil, l’opposant politique Dady Hassan Guero est de retour au bercail. Son avion a foulé le tarmac de l’aéroport international, Hassan Djamous de N’Djamena le dimanche 24 avril 2022.

L’ex Trésorier Payeur Général entre , partit du pays en 2003 pour un exil en Egypte est de retour au pays. Dady Hassan Guero assure que son retour au Tchad est une décision personnelle. Ses premiers mots au micro de la presse ont consisté à saluer la main tendue de la junte.

« Le gouvernement a tendu la main à tous les fils du Tchad qui se retrouvent dehors de regagner le pays avec les décisions d’amnisties, les rencontres à Doha », confie-t-il. Dady Hassan Guero admet également que : «La politique actuelle a un grand changement. Il n’y a que la réconciliation qui peut permettre d’aller de l’avant. » Il entend apporter sa pierre au processus de réconciliation et de reconstruction déjà enclenché.

A son arrivé à l’aéroport de N’Djamena, l’ancien Trésorier Payeur Général, par ailleurs membre de l’UFR a été accueilli par une foule composée de la famille, amis et connaissances.

En plus d’être Trésorier Payeur Général (2001-2004), il a été de Bureau du BNF a Douala, Cameroun en 1995 jusqu’ en 1997. De 1998 à 2001 Dady Hassan Guero a travaillé pour le compte de la Coordination de cellule économique au Ministère du finance et du Budget. Il a pris part à la négociation de l’accord de Tripoli entre 2006 et 2008