Tchad : restitution du rapport national d’évaluation PASEC2019

La restitution du rapport national d’évaluation PASEC2019 s’est déroulée le jeudi 7 avril 2022, au CEFOD. Le ministère de l’Education entend redoubler les efforts pour rehausser le niveau des élèves.

C’est le ministre de l’Education Nationale et de la Promotion Civique, M. Mog-nan Djimounta, qui a procédé à l’ouverture de cette activité, en présence du secrétaire général de la Confemen

, Prof. Abdel Rahamane Baba Moussa, des techniciens de l’Education, des partenaires techniques et financiers, etc.

Le rapport relève que malgré les mesures prises par le gouvernement pour améliorer la qualité de l’éducation, les efforts importants restent encore à faire. Le ministre de l’Education Nationale et de la Promotion Civique note que «Dans l’ensemble et par rapport aux innovations, l’évaluation PASEC 2019 permet au Tchad de reconnaitre sa position exacte à travers la compétence de nos élèves et enseignants ». Il poursuit que son département redoublera d’efforts pour relever les défis.

Le secrétaire général de la Confemen, Prof. Abdel Rahamane Baba Moussa, souligne que le rapport national de l’évaluation constitue une base et un cadre stratégique pour améliorer la qualité de l’école. C’est pour répondre aux soucis majeurs que les ministres de l’éducation des Etats membres de la CONFEMEN ont créé le Programme d’Analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN (PASEC).