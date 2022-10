Tchad : restitution du rapport du programme élargi de vaccination

Il s’est tenu ce 28 octobre 2022, dune séance de restitution du rapport de mission de l’inspection Générale du ministère de la Santé diligentée au Programme Élargi de vaccination PEV u 09 au 18 août 2022.

Le rapport a été présenté par l’inspecteur technique Yorsala Tao qui a rappelé que la vaccination de la mère et de l’enfant constitue une priorité pour le Gouvernement et ses partenaires qui consentent des efforts énormes pour protéger ces couches vulnérables.

Ensuite l’organisation et le fonctionnement du PEV ont été détaillés et la mission a relevé que la coordination a des insuffisances. Le manuel de procédures et les archives ne répondent pas aussi aux normes. Il a été également signalé que la pandémie de covid19 a impacté négativement les prestations de services.

Les activités réalisées par le programme élargi de vaccination ont été passées en revue ainsi que la performance et les sources de financement.

Des recommandations ont été formulées pour plus de coordination dans l’exécution des tâches en mettant l’accent sur la collaboration sincère et l’implication des agents dans la conduite des activités. La clarté et la précision dans les pièces comptables, le respect des normes établies pour la gestion rationnelle et la conservation des archives selon les exigences.

Les difficultés que rencontre le programme ont été relevées et des suggestions ont été proposées pour l’amélioration de la performance du PEV.

Les points forts se résument sur l’existence du personnel qualifié, l’appui sans faille de l’État et des partenaires.

Le coordonnateur du programme élargi de vaccination Dr Abderamane Addi a reconnu les insuffisances énumérées et apporté des explications sur certains points liés à l’organisation, la coordination et la collaboration.

L’Inspectrice Générale par intérim madame Djafanouh Yetna Fina a indiqué que les conclusions du rapport nécessitent une application stricte pour donner un nouveau souffle au PEV.

D’autres intervenants ont fait des propositions relatives à l’organisation du PEV, l’utilité de la bonne conservation des archives et la gestion des ressources humaines.

Le Secrétaire Général du ministère a invité l’équipe du PEV à respecter les normes devant permettre à cette institution de mieux gérer et de façon rationnelle les ressources qui lui sont allouées. Dr Ismael Barh Bachar est revenu ensuite sur le leadership, le management, la collaboration et le respect mutuel. Il a exhorté le personnel du PEV à la responsabilité et au travail bien fait pour servir loyalement.

Le Secrétaire Général du ministère de la santé publique et de la prévention a demandé aux services concernés de mettre en application les recommandations pour répondre aux urgences et faciliter la bonne marche au programme élargi de vaccination.

Source : ministère de la Santé