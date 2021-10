Tchad : reprise des activités footballistiques sur l’étendue du territoire national

La Fédération tchadienne de football association (FTFA) annonce la reprise des activités liées au football dans tout le pays. Il s’agit des compétitions de la Division D1, b2 et du Football Féminin.

Dans une note circulaire du 16 octobre la FTFA, invite les présidents des ligues provinciales à relancer les activités. « Dans le souci de démarrer les activités de football dans un climat apaisé et d’éviter les malentendus qui pourraient surgir entre les acteurs parties prenantes (ligues et leurs clubs affilies), chaque Ligue Provinciale doit évaluer sa saison entamée ou pas et décider en son sein de la conduite à tenir pour la reprise des compétitions DI, D2 et du football féminin de la saison sportive 2021/2022. » écrit Moctar Mahamoud Hamid

La phase provinciale doit répondre aux trois (3) critères ci-dessous cités

Championnat provincial doit s’étaler sur une période de six (6) mois : Le championnat provincial doit opposer au moins dix (10) équipes affiliées à la ligue organisatrice Le championnat provincial doit comporter au moins quatre-vingt-dix (90) matchs.

Les ligues provinciales sont tenues de soumettre à la Fédération Tchadienne de Football Association quinze (15) jours avant le démarrage de la compétition:

– le calendrier des matchs et le règlement de la compétition

– et à la fin de la compétition, le classement avec les totaux des points obtenus, défaites, nuls, matchs joués, buts marqués et concédés.

« Seuls les clubs des ligues provinciales remplissant les critères ci-dessus cités et ayant enregistrés leurs joueurs sur la plateforme FIFA connect peuvent participer à la phase zonale et nationale de la LINAFOOT. » précise la note.