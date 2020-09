Le syndicat des enseignants du Tchad (SET), de la ville de N’Djamena a indiqué ce 22 septembre qu’ils reprendront les activités scolaires après le versement des frais de transport de 2016-2019

Ce mardi 22 septembre, les enseignants de N’Djamena ont fait une communication pour exiger le versement total des primes de transport de 2016-2019. C’est une des conditions sine qua non pour la reprise des activités scolaires pour le compte de l’année 2020-2021. Ils demandent également la levée du gel financier des avancements et des reclassements à partir du 1er janvier 2020

Ces conditions sont préalables à la reprise des cours. Le point de presse s’est tenu à la bibliothèque du Lycée Félix Eboué. Le secrétaire général provincial du SET, Mbayana Laoukoura a précisé que les enseignants disent non au gouvernement. Ils ne vont plus céder à la duplicité du gouvernement. Il demande au gouvernement de respecter les protocoles d’accord signés avec la plateforme syndicale revendicative. Il fait allusion à la trêve sociale d’une durée de 5 ans signée en octobre 2010 qui n’est pas respectée. Celle-ci était liée entre autres à la santé, aux allocations familiales, l’octroi d’une avance de solde de deux mois aux nouveaux intégrés et le frais funéraire équivalent de 3 mois de salaire brut du défunt. Mbayana Laoukoura regrette que le rétablissement des AGS obtenu après plusieurs années de lutte soit réduit d’e façon unilatérale.