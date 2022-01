Tchad : renforcement des capacités aux écoles doctorales de N’Djamena

Les travaux des deuxièmes journées scientifiques et partenariales des écoles doctorales, se tiennent du 13 au 15 janvier 2022 à N’Djamena. C’est un cadre d’échanges scientifiques entre les experts de la sous-région et les doctorants.

Ces journées scientifiques placées sous le thème : « Contribution des écoles doctorales au développement socioéconomique du Tchad ». C’est un cadre de partage scientifique entre les experts et les participants venus des écoles doctorales des Sciences Techniques et Environnement et l’Ecole doctorale des Lettres, Sciences humaines et Sociales. Ces séances de renforcement de capacités se dérouleront comme, d’expositions-débats sous la forme de communication et de conférence.

Les modules sont entre autres, l’éthique de la recherche et intégrité scientifique, l’assurance qualité dans l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, les Droits de l’homme, les mouvements sociaux, la gouvernance de l’entreprise du 21ème siècle : perspective pour l’Afrique.

Dans son allocution d’ouverture, le Secrétaire d’État à l’Enseignement Supérieur, à la Recherche Scientifique, Mamadou Gana Boukar souligne que : « la formation universitaire et la recherche scientifique constituent un levier incontournable pour le développement du pays conformément à la vision 2030.» C’est pourquoi à travers ses missions fondamentales accorde une priorité à la formation des cadres supérieurs, a-t-il ajouté.