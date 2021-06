Tchad : renforcement de capacités des jeunes médecins en chirurgie essentielle

La cérémonie de lancement du programme de renforcement de capacités du personnel de santé (PRCPS) et des jeunes médecins en chirurgie essentielle et management de district s’est tenue le 02 juin 2021 à N’Djamena

Le coup d’envoi a été donné par le ministre de la santé publique et de la solidarité nationale Dr Abdoulaye Sabre. Cette formation des jeunes médecins en chirurgie essentielle fait suite à une enquête réalisée en 2018 par l’UNFPA. D’après les résultats de l’enquête, seulement 12% des médecins généralistes travaillant dans les hôpitaux des districts sanitaires en zones rurales disposaient des compétences en chirurgie essentielle. Cette séance d’approfondissement vise dès lors renforcer les compétences des bénéficiaires pour parvenir à des meilleures prestations.

Le coordonnateur du programme de renforcement des capacités du personnel de santé Dr Youssouf Mahamat Saleh, explique que c’est soucieux du développement du capital humain en santé, que le ministère de la Santé publique a élaboré : « un plan stratégique de développement des ressources humaines au Tchad pour la période de 2000-2030 ». Lequel est séquencé à court, moyen et long terme a : « largement contribué à la mise en place d’une dynamique en vue de l’atteinte des objectifs fixés. »

Ouvrant ces assises, le ministre de la santé publique et de la solidarité nationale, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul exhorte les participants à s’engager solennellement pour inverser les tendances actuelles en osant s’attaquer aux différents défis et en mettant le cap vers l’excellence. Pour lui, le système de santé du Tchad repose sur le district sanitaire, représenté par les centres de santé et les hôpitaux.