Tchad : remise des subventions aux organisations sportives du pays

Le ministère des sports a remis, le 25 septembre 2021, des subventions aux organisations sportives. Il s’agit notamment des Fédérations nationales et des associations à vocation sportive.

Le Ministre de la Jeunesse, des Sports a présidé la cérémonie de remise de subventions aux Fédérations Nationales et Associations à Vocation sportive. Ces subventions sont d’une importance capitale pour chaque Fédération et Association Sportive afin de pallier aux difficultés inhérentes à chacune d’entre elles et atteindre les objectifs escomptés.

« Ces subventions octroyées par l’Office national d’appui à la jeunesse et aux sports, permettront de financer quelques activités programmées telles que les locations des sièges, les prises en charge du personnel d’appui, les fonctionnements des sièges, les créations de nouvelles ligues, et les Assemblées Générales Electives » a indiqué le Ministre en charge des Sports aux responsables des Fédérations et Associations.

Routouang Mohamed Ndonga Christian souligne que les difficultés éprouvées par les Fédérations Nationales et Associations sont réelles et le Ministère en charge des Sports ne peut rester indifférent aux doléances de celles-ci. C’est pourquoi, un premier pas est amorcé.

« Ces subventions administratives sont données selon l’ampleur et la taille de leurs activités. En plus du soutien du Ministère en charge des Sports, les Fédérations Nationales Sportives et Associations doivent chercher d’autres sources de financement auprès des partenaires nationaux ou internationaux pour les appuyer dans la réalisation de leurs plans d’actions », ajoute le Ministre Routouang Mohamed Ndonga Christian. Il a exhorté ces organisations sportives à élargir leurs champs d’actions dans les provinces.

En effet, soucieux de l’émergence du Sport Tchadien, le Président du Conseil Militaire de Transition, Président de la République, accorde une attention particulière à la Jeunesse Tchadienne en général et aux Sports en particulier. C’est pourquoi il a donné des instructions fermes pour qu’aujourd’hui ces subventions soient mises à la disposition de chaque Fédération et Association sportive. Ainsi, le Ministre en charge des Sports invite à utiliser de manière rationnelle les subventions mises à disposition pour le développement des disciplines respectives à l’intérieur du pays.

« Le Sport est devenu une science, une industrie, un investissement qui demande les efforts de toutes ses composantes », a relevé le Ministre en charge des Sports. Selon M. Routouang Mohamed Ndonga Christian, certaines Fédérations ont préfinancé les compétitions auxquelles les Ambassadeurs du Tchad ont participé et ont valablement défendu le pays. Pour ce qui est des dépenses, les efforts sont en train d’être faits pour rétablir ces Fédérations et Associations dans leurs droits, précise-t-il.

Source: ministère des Sports