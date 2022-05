Tchad : remise des équipements de lutte contre les inondations à Moundou

Dans le cadre du projet de lutte contre les inondations à Moundou, province du Logone occidental, des équipements ont été remis le 06 mai 2022.

Le ministre de l’Hydraulique Urbaine et Rurale Alio Abdoulaye Ibrahim a procédé, à l’inauguration et la remise officielle des ouvrages de l’assainissement, construis dans le cadre du projet de Lutte contre les inondations à Moundou. Il s’agit de 6,9 Km de canaux de drainage en béton armé construit.

Le bassin de rétention de Dombao sur une superficie de 4ha, avec des équipements urbains tel que des bancs et lampadaires aménagés ;

La décharge municipale de Koutou pour l’évacuation et le stockage des déchets et déblais non réutilisables aménagée ;

Deux(2) Aires des transits des ordures ménagères (ATOM) construites ;

Deux(02) bennes pour le service de gestion des déchets solides de la Mairie de Moundou achetées;

Le Renforcement des capacités de la Moundou ;

Le Curage de 3271 ml de canaux de drainage ;

C’est une cérémonie riche cérémonie qui a regroupé les autorités locales, l’Ambassadeur de France et bien d’autres invités.

Avant cette cérémonie, une visite de terrain conduite par le Coordonnateur dudit projet a permis au Ministre de l’hydraulique et sa suite de constater les impacts réels du projet. Selon les témoignages recueillis, ce projet a permis à la ville de Moundou de sortir des inondations cycliques, sources de plusieurs maladies liées à l’Eau.

Dans son discours, le ministre de l’hydraulique Urbaine et Rurale a fait savoir à l’assistance que malgré les énormes progrès dans la lutte contre les inondations, les problèmes d’inondations de Moundou ne sont pas totalement solutionnés. Selon lui, les raisons suivantes expliquent son point de vue :

.Seule une partie de la ville soumise aux inondations pluviales a été traitée ;

.le problème des inondations fluviales de la ville n’a pas encore été pris en compte dans le PLIM ;

Les filières déchets est au stade de démarrage et qui a besoin d’être renforcé et à développer sur l’ensemble de la ville ;

.L’instabilité institutionnelle de la Mairie de Moundou, nécessite des appuis complémentaires pour atteindre une gestion durable et efficace du réseau de drainage et de la filière déchets.

A ce titre, le Ministre souhaite que le Gouvernement et l’AFD finalisent rapidement une seconde phase pour permettre de à Moundou de régler définitivement le problème d’inondation.

Source : ministère de l’Hydraulique Urbaine et Rurale