Tchad : remise de diplômes à 18 médecins de la faculté de médecine du CHU

Ils étaient au total 18 jeunes médecins de la 4ème promotion de la faculté de médecine du CHU Le bon Samaritain à recevoir leurs parchemins après sept (7) ans de formation

Le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique et de la prévention Dr Mahamat Hamit Ahmat a noté que ce moment couronne tout le temps que les lauréats ont passé dans leurs études. « Le Tchad a besoin des médecins bien formés, disponibles et aptes à répondre aux besoins des patients. », ajoute-t-il.

Au nom du ministre de la santé, il a exhorté les nouveaux médecins à se mettre au travail pour l’intérêt général et pour sauver des vies humaines. Il a remercié les responsables pédagogiques et tout le staff de centre hospitalier universitaire Le Bon Samaritain pour leur engagement et leur collaboration durant tout le long de ce cursus.

Le secrétaire général de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation Reounodji Frédéric a souligné pour sa part que la faculté de médecine du Bon Samaritain forme depuis plus de 15 ans les professionnels de la santé qui sont au service de l’État. Il a rassuré l’équipe dirigeante de cette faculté que son département continuera à les accompagner dans le processus de formation du personnel de la santé.

Créée en 2004, la faculté de médecine du centre hospitalier universitaire Le Bon Samaritain a eu à former une centaine de jeunes médecins qui exercent aujourd’hui dans les différentes formations sanitaires du pays.