Tchad : régie financière, Kalzeubé donne des instructions pour éviter la réduction des recettes

Ce mardi 14 juillet, s’est tenu la réunion hebdomadaire consacrée aux régies financières. La séance a été présidée par le ministre d’Etat, Secrétaire général à la présidence, Kalzeubé Payimi Deubet

La réunion hebdomadaire des régies financières de ce jour a fait le point des recettes et dépenses des 6 derniers mois. Notamment la période allant du 1er janvier au 10 juillet 2020. Étaient présents aux assises pour évoquer les indices en matière de recettes publiques 8 membres du gouvernement directement concernés par la question. Ainsi que les directeurs généraux et des directeurs en charge des régies financières.

Il a été constaté que les recettes et dépenses n’ont pas connues une grande régression malgré la pandémie de la Covid-19. D’après le ministre des finances et du budget, Tahir Hamid Nguilin « des efforts doivent être maintenus surtout que nous avons eu les conséquences de la pandémie et nous avons la saison des pluies qui se pointe ». Il a également précisé qu’ils ont aussi examiné les dépenses. « Nous avons une situation de dépenses qui a été exécutée avec l’orthodoxie avec minutie avec beaucoup de sérieux », ajoute-il

Le ministre d’Etat a mis en garde les différents responsables contre les réductions des recettes de l’Etat.