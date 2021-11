Tchad : réception de la deuxième tranche du fonds d’aide FIFA Covid-19

La deuxième tranche de la subvention de la FIFA aux associations de football, impactées par le Covid-19 est là. Elle intervient plus d’un an après la première tranche encaissée au mois d’aout 2020.

Les responsables en charge du football tchadien ont annoncé, le 15 novembre, avoir reçu la deuxième tranche du plan d’aide Covid-19. Le 24 août 2020, une première enveloppe est encaissée. Cette aide de l’instance faitière du football, vise à amortir les effets de la covid-19. La première enveloppe de 275 millions de FCFA reçu le 24 août 2020 est directement redistribué aux concernés.

Le plan d’aide Covid, est accordé à toutes les fédérations du football qui font face à la pandémie. Au Tchad les bénéficiaires directes sont, aux ligues provinciales et au club. Dans son allocution du 15 novembre, le président Fédération tchadienne de football association (FTFA), Mahmoud Moukhtar reprécise le contexte. Il souligne que, cette subvention est une assistance financière accordée par la FIFA aux 211 fédérations de football à travers le monde. « Elle représente une enveloppe de 500.000 dollars soit 269.887.210 FCFA au taux du jour. »

Il est important de préciser que la FIFA avait précisé les conditions d’utilisation du plan d’aide. Notamment de permettre aux associations bénéficiaires de de faire face aux conséquences économiques que pourraient engendrées la pandémie de Covid-19. Ces fonds doivent garantir la continuité du développement et du renforcement football féminin et masculin, de la base au plus haut niveau. Dans le souci de préserver leurs systèmes de gouvernance, de gestion de l’administration.

