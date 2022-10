Tchad : Ray’s Kim est vivant, il se recueille en mémoire des victimes du 20 octobre

Brutalement atteint par balles au cours des manifestations du 20 octobre 2022 et donné pour mort, Ray’s Kim donne des nouvelles. Le porte-parole des Transformateurs n’entend pas lâcher du lest.

« Je vais bien et comme tous les autres, je suis en recueillement en mémoire des centaines de nos camarades assassinés par la machine de la mort », annonce le porte-parole des Transformateurs. Ce message a été laissé sur sa page Facebook ce 31 octobre 2022. L’artiste engagé a été blessé par balles à l’issue des manifestations du 20 octobre. Il avait déjà été blessé par balle au cours des manifestations du 27 avril 2021. Ces chocs n’ont pas pu entachés la détermination de celui que les mélomanes appelent affectivement ‘’l’artiste du peuple’’. « Je vais bien ! La lutte continue » déclare Ray’s Kim qui demeure constant.

Celui qui avait été donné pour mort se souvient des victimes des répressions du 20 octobre : « hommages et honneurs à nos camarades tombés en semences de la Démocratie, arrosées par les sangs de la résistance… bientôt, vous germerez et produirez à la NATION les fruits tant recherchés, qui sont: LA JUSTICE & L’ÉGALITÉ. »

Il souhaite du courage à tous ceux qui sont : « entassés ou déportés dans ces lugubres prisons, les portés disparus, ceux qui courent les rues, je sens vos cœurs battre encore très fort au rythme de la vie. »

Pour mémoire, l’artiste engagé Ray’s kim a été grièvement blessé au cours des répressions des manifestations du 20 octobre. Son décès a d’ailleurs été annoncé et repris par plusieurs sites web et des pages. Aujourd’hui il annonce qu’il revient plus fort et prêt à continuer la lutte. Il s’oppose auprès de son parti, à une succession dynastique au Tchad et à la confiscation du pouvoir par les militaires.