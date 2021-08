Tchad : quel code vestimentaire appliqué aux cérémonies officielles?

La direction générale du protocole d’Etat de la présidence a reprécisé le code vestimentaire applicable aux membres du gouvernement et des Cabinets en Conseil des ministres, aux cérémonies officielles et audiences

Dans une note publiée le 09 août 2021, le protocole d’Etat a attiré les membres du gouvernement et les hauts commis de l’Etat sur le style de tenue vestimentaire appropriée pour les rencontres officielles au Tchad. Il s’agit entre autres du code vestimentaire pour se rendre au Conseil de Cabinet, des cérémonies officielles et des audiences à N’Djamena et dans les provinces.

Le directeur général du protocole d’Etat, Allah Maye Halina demande aux dames de se mettre, en voile tailleur sombre (veste et jupe longue), grand boubou ou ensemble tailleur pagne (trois pièces), chaussures fermées (avec ou sans talon).

Et les hommes devront se mettre en costume sombre et cravate (bleue, rouge ou noire), grand boubou (trois pièces) avec bonnet et chaussures fermées.

Pour les membres du Conseil militaire de transition, quand le corps entier est convié officiellement, le port de l’uniforme est recommandé

Il a été précisé que le port de turban et des babouches pendant les cérémonies officielles.