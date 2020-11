Tchad : quatre jours pour valider la nouvelle base de données du SITEAU

Des experts organisent au ministère de l’Hydraulique urbaine et rurale un atelier de validation de la nouvelle base de données du SITEAU, système d’Information Tchadien des Ressources en Eau (SITEAU) du 16 au 19 novembre 2020

Les travaux de cet atelier s’attèleront à présenter l’ancienne structure du SITEAU, ses faiblesses et, ensuite faire une évaluation participative des manquements observés et proposer les pistes de solutions

Les participants travailleront pour la validation de la nouvelle structure du système, les raisons qui l’engendre et des impacts structurels et fonctionnels qu’elle génère. Ils travailleront également sur la validation du contenu des éléments, objets constituant cette structure à savoir le modèle des données retenues et les attributs nécessaires et utiles pour chaque table et sur La validation des interactions entre ces objets, son interface homme-machine de manipulation et l’organisation du travail, sera également au menu des travaux.

Les techniciens travailleront sur la planification des formations techniques pour le renforcement des capacités des cadres désignés en termes de bases de données et système d’Information Géographique.

A l’issue des travaux un comité des experts techniques pour le transfert des compétences en SIG et Base de données au Ministère de l’Hydraulique Urbaine et Rurale sera institué. Le SITEAU dont il est question, renferme l’ensemble des données des ouvrages réalisés par le Ministère en charge de l’eau avec l’appui de ses partenaires