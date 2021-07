Tchad : quatre coupeurs de route ont été capturés par la gendarmerie

Vingt et un présumés malfrats, dont quatre coupeurs de routes ont été présentés le jeudi 29 juillet 2021, à la direction générale de la gendarmerie nationale de Klessoum. Des pièces à conviction ont également été présentées

Dans le cadre de ses opérations, la gendarmerie nationale, a capturé des présumés malfrats et saisis des objets, armes artisanales et à feu, des produits prohibés, des drogues et des motos. Le tout a été présenté à la presse ce jour à Klessoum, par le porte-parole de la force. Le colonel Abakar Abdraman Haggar explique que, les services de renseignement de la gendarmerie a pu mettre la main sur des présumés malfaiteurs. Impliqués dans la fabrication de fausses plaques d’immatriculation, des cartes professionnelles, le trafic de drogue, le vol de bétail, opérant dans la région de Larmanaye.

Un véhicule Toyota Corolla à vitres fumées et contenant un carton de drogue, un chargeur d’arme des munitions, 49 motos sans plaques d’immatriculation et pièces, des faux cachets et des faux billets de banque en FCFA et dollars ont également été saisis. Ainsi que 21 armes à feu et douze de fabrication artisanale

Neuf présumés malfrats ont défoncé une boutique pour ramasser les bonbonnes de gaz dans la légion n°10, rapporte le porte-parole de la gendarmerie. Les quatre coupeurs de route, ont été mis à la disposition de la justice, informe le colonel Abakar Abdraman Haggar, porte-parole de la gendarmerie nationale.