Tchad-Présidentielles 2021 : le nouveau gouvernement, le ticket gagnant d’Idriss Déby

Ce jeudi 23 juillet, au cours du conseil des ministres, le président Idriss Deby Itno, a demandé aux ministres issus du dernier remaniement de : « prouver que le choix porté sur eux n’est pas une erreur ».

Le gouvernement du 14 juillet 2020 a tenu son premier conseil ministériel ce jour en présence du chef de l’Etat Idriss Déby Itno. Il s’est agi de : « la présentation des nouveaux membres du gouvernement au président de la République ». Le porte-parole du gouvernement et ministre de la communication, Mahamat Zene Cherif qui relayait les propos du Chef de l’Etat a insisté sur le fait que, « Les femmes et les jeunes sont les premières forces du développement en raison de leur poids démocratique et de leur potentiel productif. »

Le dernier remaniement ministériel qui a cette particularité qu’on trouve des jeunes serait une stratégie d’Idriss Deby

« Dans la perspective des élections prochaines, ces derniers ont l’obligation d’aider le Chef de l’Etat à tenir les promesses faites à la population lors de la dernière présidentielle, notamment dans les domaines de la santé, l’éducation, l’agriculture, l’élevage, l’eau, l’énergie et les technologies de l’information et de la Communication. La République a fait appel à ces jeunes et ces femmes parmi tant d’autres tchadiens compétents et pétris de valeurs intrinsèques pour accomplir une mission au service du peuple. » a ajouté Mahamat Zene Cherif

« L’ossature de la nouvelle équipe composée de nombreux jeunes et femmes est un indice qui incite à l’optimisme. De par leur vitalité, leur sang frais et l’énergie revigorante qu’ils regorgent, ils doivent donner confiance et assurance à la population, malgré la crise économique et financières ayant drastiquement réduits les ressources de l’Etat. Il est attendu d’eux un rendement efficace. » a-t-il conclu