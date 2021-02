Tchad : présidentielle d’avril 2021, Néatobeï Bidi Valentin également quitte la course

Le président du Parti africain pour la paix (Pap/Js), Néatobeï Bidi Valentin a annoncé ce 24 février 2021 que sa formation politique ne se présentera pas à la présidentielle du 11 avril

C’est au cours d’un point de presse Néatobeï Bidi Valentin a fait cette déclaration. Il regrette que les institutions en charge de l’organisation des élections et de la proclamation soient soumises au régime en place. « Ce qui rebute dans la participation aux élections au Tchad, c’est la CENI, le CNDP, le BPE ainsi que la Cour suprême chargés de procéder aux opérations électorales et de proclamer les résultats sont aux ordres et à la dévotion du MPS et que ces résultats qu’ils proclament ne sont ni libres, ni justes, ni transparents, ni équitables », s’inquiète Néatobeï Bidi Valentin

Il fait savoir que le Pap/Js donnera le moment opportun des consignes fermes de vote à ses membres et sympathisants et lancera par ailleurs, aux tchadiens de tous les bords et de toutes les couches sociales, un appel présent de voter pour le candidat le mieux placé pour « conduire les destinés du pays ».