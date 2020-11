Tchad-présidentielle 2021 : Idriss Deby appelé à se représenter

Un collectif a organisé un point de presse ce 4 novembre 2020 à N’Djamena, pour demander au président de la République de déposer sa candidature pour les élections présidentielles de 2021

Une équipe d’hommes politiques, d’artistes et quelques associations, estime qu’Idriss Deby est le seul tchadien capable de réunir ses compatriotes. C’est ainsi qu’il demande au patron du MPS de se présenter aux prochaines présidentielles dans le cadre d’une : « alliance harmonisée et représentative de tous les tchadiens. Le collectif déclare que c’est grâce à l’actuel chef d’Etat que : « le Tchad s’est hissé en pays respecté et respectable dans le monde avec une diplomatie florissante et dynamique ».

« Depuis l’année 1990, depuis la tenue de la Conférence Nationale Souveraine qui a débouché sur les premières élections libres et transparentes, les notions de libertés publiques et des droits fondamentaux des citoyens sont devenus des acquis irréversibles pour les Tchadiens. Ainsi, les Tchadiens de tout bord et de tous horizons ont regagné leur pays depuis plus de deux décennies pour répondre à la politique de la main tendue prônée par le Président de la République », poursuit le collectif. Il indique que les élections présidentielles de 2021 seront l’occasion de mettre en œuvre les réformes institutionnelles adoptées au deuxième Forum national inclusif.

Pour le collectif, le Maréchal du Tchad devrait présenter sa candidature pour poursuivre sa mission sur : « Le dialogue interreligieux, le dialogue politique, le dialogue intercommunautaire, l’éducation de base, dialogue constructif, restent la clef de notre unité : l’unité nationale, le vivre-ensemble et le progrès du Tchad sont désormais des réalités construites au prix des durs labeurs et sacrifices. Les Tchadiens dans leur majorité du Nord au Sud, d’Est en Ouest partagent des valeurs communes de la République ».