Tchad: près de 400 000 mètres carrés de terre déminés dans le Nord

L’équipe de déminage de Humanity & Inclusion a nettoyé cette surface de terre et détruit 114 mines terrestres y compris des restes d’explosifs de guerre.

Depuis novembre 2018, l’équipe de déminage de Humanity & Inclusion a nettoyé plus de 400 000 mètres carrés de terre. En effet, c’est l’équivalent de 70 terrains de football. Ainsi, l’équipe a identifié et détruit 114 mines terrestres et autres restes d’explosifs de guerre.

« Nous dégageons des terres pour promouvoir le développement dans le nord du Tchad », a déclaré Benjamin Westercamp. Il est chef de la mission de HI au Tchad. Mais, plusieurs zones restent contaminées par des armes laissées après le conflit avec la Libye dans les années 1980. « Cela empêche l’utilisation de routes et la mise en œuvre de projets de développement. Nos travaux de déblayage aideront la région à sortir de son isolement » ajoute-t-il.

Par ailleurs, on estime que plus de 1,5 million de mètres carrés de terres sont contaminés par des restes explosifs de guerre. De ce fait, afin d’accélérer le processus de déminage, l’équipe HI a commencé à utiliser la GCS 100. Une moissonneuse-batteuse blindée télécommandée qui fait exploser les engins dangereux sur son passage.

Ainsi, pour aider à protéger les civils, Humanity & Inclusive éduque les populations locales. Elles sont éduquées sur les risques que présentent les munitions non explosées pour leurs communautés. Jusqu’à présent, ils ont atteint 450 personnes.