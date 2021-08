C’est un appui de l’Union européenne pour soutenir les familles récemment impactées par les inondations, dans la province de la Tandjilé. Près de 5 morts avaient été enregistrés ainsi que de nombreux dégâts matériels

Suite à la forte pluie qui a entrainé des inondations le 26 juin 2021, et causant des pertes humaines et matérielles dans au moins 110 villages de la Tandjilé Ouest, l’Union européenne apporte un appui financier pour soutenir les sinistrés. Une enveloppe globale de, 229 584 950 Francs CFA CFA a été mise à disposition pour permettre aux familles les plus affectées de se reconstruire. En plus de la reconstruction des infrastructures, il sera question d’assurer un approvisionnement en nourriture, abris, eau, assainissement, éventuellement sanitaire.

Le Chef de bureau de l’aide humanitaire de l’UE au Tchad, David Kerespars laisse entendre que : « Nous sommes particulièrement inquiets car la nourriture fait cruellement défaut en raison de la période de soudure actuelle. La situation a été aggravée par la perte supplémentaire de stocks alimentaires due à la récente tempête et aux tensions intercommunautaires, plaçant les victimes dans une situation d’extrême vulnérabilité. La réponse apportée par l’UE permettra aussi de réduire la vulnérabilité aux futurs évènements climatiques ».

Les fonds ont été remis aux Croix rouge tchadienne, française et luxembourgeoise pour mettre sur pied des mécanismes pour venir en aide aux victimes de façon urgente. Plus de 40 000 personnes sont directement ciblées.