Tchad : Préparation de cinq jeunes athlètes pour les Jeux Olympiques de Paris

Dans le cadre des préparatifs des Jeux Olympiques de Paris 2024, cinq jeunes boursiers olympiques tchadiens ont été présentés le 05 juillet 2022, au ministre en charge des sports.

Le 1er Vice-Président du Comité Olympique et Sportif Tchadien Bani Gata Ngoulou, souligne que, la Solidarité Olympique à travers les bourses olympiques veut aider les athlètes tchadiens sélectionnés et présentés par le Cost à se préparer et à se qualifier pour les jeux olympiques de Paris 2024.

Les athlètes sélectionnés sont entre autres,

– Bétel Casimir, admis dans un Centre d’Entraînement de Haut Niveau en Taekwondo en Allemagne;

– Israël Madaye, admis au Centre d’entraînement de Haut Niveau à Lausanne en Suisse;

– Ali Hisseine Mahamat, admis au Centre d’entraînement de Haut Niveau en France et il se trouve déjà en France;

– Élie Djekoundakom Djerayom, admis au Centre d’entraînement de Haut Niveau à Abidjan en Côte d’Ivoire;

Démos Memneloum bénéficie d’une bourse locale(Tchad) et sera prise en charge durant toute la période de préparation par la Solidarité Olympique.

Les critères d’éligibilité sont entre autres, seuls les athlètes ayant le niveau technique requis pouvoir se qualifier pour les jeux olympiques de Paris 2024. Le niveau technique de l’athlète sera établi au moyen des résultats obtenus lors des compétitions internationales reconnues par les Fédérations Internationales.

L’accès au fond d’entraînement, l’athlète dont la bourse fera une différence significative pour leur entraînement, et qui n’ont pas accès à d’autres moyens de financement pour leur préparation.

Le ministre en charge des Sports Mahmoud Ali Seid, a encouragé les 5 athlètes tchadiens à bien préparer les échéances internationales à venir pour une victoire éclatante aux Jeux Olympiques de Paris 2024. « Le Tchad compte sur vous car vous avez fait vos preuves dans la sous-région et dans le continent. » a dit le ministre des Sports aux boursiers olympiques.