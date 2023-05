Tchad : pose de la première pierre de construction de la digue de Digangali

Le Premier ministre Saleh Kebzabo a présidé ce lundi 29 mai 2023, la cérémonie de pose de la première pierre de construction de la digue de Digangali dans le neuvième arrondissement de la capitale.

Ce projet de rénovation de quatre digues d’une longueur cumulée de 30 km, fait suite aux leçons tirées par le gouvernement des catastrophes engendrées par les inondations de l’année 2022 au Tchad en l’occurrence à N’Djaména. Pour le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de l’habitat, Mahamat Assileck Halata, il s’agit aujourd’hui de la concrétisation d’une étude minutieuse initiée par le gouvernement dans le but de répondre aux attentes des populations touchées par les inondations.

Posant la première pierre, le chef du gouvernement d’Union nationale a appelé à la collaboration de la population locale, tout en instruisant le département en charge de l’aménagement de suivre les travaux de bout en bout pour que le rendu soit conforme au plan et au financement qui a été fait.

Au nom des habitants de sa commune, Mahamat Saleh Kerima, Maire du 9ème arrondissement remercie les plus hautes autorités pour la diligence dont ils font montre dans la gestion des inondations. Il ajoute que désormais » les inquiétudes, les interrogations, les plans B, C, voire D de riposte contre les inondations à venir proposées çà et là, sont renvoyées aux calendes grecques. Nous allons bien dormir cette nuit et demain matin, nous allons détacher et ranger nos effets dans l’ordre comme avant ».

Source : Primature