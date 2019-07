Tchad : plus de médecins tchadiens seront formés à Cuba

Un protocole d’accord a été signé entre les autorités tchadiennes et cubaines.

Le ministre tchadien de la Santé publique, Aziz Mahamat Saleh, et celui de l’Enseignement supérieur, Dr David Houdeingar, ont signé avec le ministre cubain de la santé, la semaine dernière, un protocole d’accord dans le domaine sanitaire.

Le protocole d’accord a pour objet de poursuivre la formation des médecins et des spécialistes en science médicale ainsi que de renforcer les relations de coopération dans le domaine de la santé et de la biotechnologie au bénéfice de la République du Tchad et celle du Cuba. Cet accord entre le Tchad et le Cuba s’inscrit dans le cadre de l’internationalisme médical, mis en place par ce pays pour soutenir plusieurs pays du continent africain.

C’est dans cette dynamique que le ministre de la Santé publique cubain, Dr José Angel Portal Miranda, le ministre de la Santé publique, Aziz Mahamat Saleh, et le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Dr David Houdeingar ont signé un protocole d’accord portant sur la formation des médecins et des spécialistes en science médicale.

Ce protocole d’accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature pour une période de trois ans.