Tchad : plus de 98 milliards de FCFA pour financer des projets du plan stratégique

La Banque européenne d’investissement (BEI) a marqué son accord en vue d’accompagner le Tchad à travers le financement de quelques projets dans le cadre du « Projet Transformation Numérique du Tchad ».

Sept (07) mois après avoir séjourné au Tchad, en septembre 2021, dans le cadre de collectes des données et des études de faisabilité, les experts des cabinets Deloitte et Tactis, commis par la BEI sont à nouveau au Tchad pour la restitution de leurs travaux. Ils ont été reçus le lundi 11 avril 2022 par le Ministre des Postes et de l’Économie numérique, Dr Idriss Saleh Bachar. Au cours de cette rencontre ayant pour objectif de présenter leurs civilités, les experts du cabinet DELOITTE et TACTIS ont informé le Ministre sur les conclusions d’études ainsi que l’agenda de leur séjour à N’Djamena.

La Banque Européenne d’Investissement envisage le financement de 37 projets à hauteur de 150 millions d’euros, soit un peu plus de 98 milliards de FCFA couvrant trois (03) axes dont :

– Axe 1 : le Système d’information de l’État et les e-services publics ;

– Axe 2 : la Téléphonie rurale;

– Axe 3 : la Transmission interprovinciale.

Après la rencontre avec le ministre en charge du numérique, les experts de TACTIS et de DELOITTE ainsi que les cadres du ministère des postes et de l’économie numérique se sont rendus à l’Agence pour le Développement des Technologies de l’Information et de la Communication (ADETIC) où une réunion de prise de contact a lieu avec le Directeur général adjoint de l’ADETIC, Souleyman Adam Kichine, entouré de son staff.