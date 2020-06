Tchad : plus de 8000 militaires déployés au Lac

Ces hommes de l’armée tchadienne devront assurer la sécurité dans cette partie du pays.

Lundi 29 juin, le président Idriss Déby a déclaré que plus de 8000 militaires ont été déployés dans la province du Lac Tchad. Ladite déclaration a été faite lors de la rencontre entre le chef de l’Etat et les parlementaires, au Palais présidentiel.

« Depuis la fin des opérations, il n’y a pas eu une seule incursion de Boko Haram sur notre territoire. Les soldats patrouillent nuit et jour. Et vous avez un effectif important de plus de 8000 hommes qui sont au Lac Tchad », a souligné le président.

« Vous avez une armée d’excellence, vous avez des soldats, des vrais qui ont sacrifié et qui sont prêts à sacrifier aussi leur vie pour la défense de la souveraineté du Tchad, pour la défense du peuple tchadien et de leurs biens », a affirmé Déby.

Selon lui, cette armée fait la fierté du Tchad. Il a indiqué que « dans toute société, vous avez des brebis galeuses. Mais la particularité de votre armée, elle n’a jamais reculée. J’ai suivi cette armée. (…) Je sais ce qu’elle est, je sais ce qu’elle a fait, je sais ce qu’elle a consenti comme sacrifice, et je sais ce qu’elle est prête aujourd’hui à faire. »

« Les soldats n’ont pas failli. Ils ont fait leur boulot correctement. Ils se sont distingués sur tous les théâtres où ils ont eu à prendre part. (…) C’est grâce à cette armée que notre pays est épargné comparativement aux autres pays du Sahel. C’est grâce à cette armée que le Tchad a secouru les pays frères du Sahel », a conclu le chef de l’Etat.