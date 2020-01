Tchad : plus de 6.000 nouveaux réfugiés soudanais recensés à l’Est

Ce chiffre a été donné dans un communiqué publié par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, lundi 20 janvier 2020.

Ils sont au total 6.326 réfugiés qui ont fui les dernières violences survenues à al-Genaïna au Soudan. Ces soudanais ont trouvé refuge dans l’est de la république du Tchad. Cette information a été confirmée dans un communiqué du bureau local du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

Ledit communiqué précise que parmi ces réfugiés, plus de 90% sont des femmes, des enfants et des personnes âgées. Ils Ces sont arrivés au Tchad en plusieurs vagues successives et se sont éparpillés dans plusieurs villages du département tchadien d’Assoungah (est).

Le HCR a commencé les pré-enregistrements, une opération qui devrait durer quelques jours afin de garantir la fiabilité des données pour une meilleure planification des interventions humanitaires.

Il faut le dire, le Tchad compte déjà plus de 465.000 réfugiés et demandeurs d’asile dont 342.406 Soudanais installés dans l’est du pays.