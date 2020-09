Tchad : plus de 40 arbres fruitiers ont été planté au lycée de Goz Beida

Dans le cadre des Journées d’actions citoyennes et la semaine de l’arbre, des actions ont été mené à Goz beida, chef-lieu de la province du Sila

Les activités ont eu lieu dans la ville de Goz Beida, particulièrement au Lycée bilingue. Ces opérations précèdent la reprise des ativités scolaires et universitaires. Plusieurs personnes sont sorties pour la circonstance le 23 septembre dernier. Parmi lesquelles les autorités administratives et traditionnelles. Plus de 40 plants ont été mis au sol.

Le secrétaire général de la province du Sila, Bakonou Jacob Vidakma a indiqué, lors de son allocution que pousser le Tchad à se hisser à l’échelle mondiale dans le cadre de la protection de l’environnement est un devoir.

A la suite du secrétaire général, le délégué de l’environnement, de l’eau et de la pêche de ladite province, Mahamat Ahadje Wardougou, explique que cet élan contribue au processus de préservation de l’écosystème. Il a invité les populations de Goz Beida et au-delà à se mobiliser davantage pour lutter contre l’avancée du désert. Ceci passe en plantant les arbres.