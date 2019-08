Tchad : plus de 3 000 fonctionnaires seront privés de leur paie du mois d’août

Le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social a adressé une correspondance à son collègue des Finances et du Budget de suspendre les salaires de 3 356 agents.

Le service de la solde serait en train de rayer de la liste de paie ces agents de la fonction publique dans le cadre de l’assainissement du fichier. Ils viennent s’ajouter aux 1 904 agents qui s’étaient vus en février dernier, leurs salaires coupés pour faux diplômes.

Selon la correspondance du ministre de la Fonction publique, ces 3 356 agents ne se sont pas présentés auprès du cabinet d’audit des diplômes, après plusieurs relances. Ce sont 10 ministères qui sont concernés.

Il y a 2 648 agents du ministère de l’éducation nationale, 192 de la Santé publique, 172 des Finances et du Budget, 154 de l’Administration du Territoire, 140 de la Jeunesse, du Tourisme et de la Culture et cinq autres ministères.